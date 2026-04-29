Un uomo è stato condannato a un anno e mezzo di carcere in Giappone per aver condiviso spoiler molto dettagliati sui film online, violando le leggi sul diritto d'autore. La sentenza riguarda l'uso di un account social per diffondere informazioni riservate riguardo a produzioni cinematografiche. La decisione è stata presa dalle autorità in risposta alle violazioni della proprietà intellettuale.

? Cosa sapere Tokyo condanna Wataru Takeuchi a un anno e mezzo di reclusione per violazione copyright.. Il portale ha generato 38 milioni di yen tramite riassunti dettagliati di film e anime.. Il Tribunale distrettuale di Tokyo ha condannato Wataru Takeuchi, amministratore di un portale di intrattenimento, a un anno e mezzo di reclusione con sospensione della pena per quattro anni e a una sanzione pecuniaria di un milione di yen per la pubblicazione di contenuti che violavano il diritto d’autore. La decisione giudiziaria colpisce l’attività digitale di un uomo di trentanove anni, accusato di aver diffuso riassunti estremamente dettagliati di opere cinematografiche e animazioni, tra cui spiccano titoli come Godzilla Minus One e la serie Overlord.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone: carcere crea spoiler troppo dettagliati sui film

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