Scrive spoiler troppo dettagliati su film e anime | condannato a pagare una multa da un milione per i giudici è un atto criminale

Un uomo di 39 anni è stato condannato a una multa di un milione di yen per aver condiviso spoiler molto dettagliati di film e anime online. I giudici hanno definito il suo comportamento un “atto criminale” e hanno stabilito che la diffusione di informazioni riservate danneggia la fruizione delle opere da parte degli appassionati. La decisione si basa su un procedimento legale che ha portato alla condanna dell’uomo nel tribunale di Tokyo.

Il tribunale di Tokyo ha condannato il gestore di un sito web per aver pubblicato spoiler così dettagliati da ricostruire integralmente la trama di film e anime, tra cui Godzilla Minus One e Overlord Il Tribunale distrettuale di Tokyo ha condannato il trentanovenne Wataru Takeuchi, amministratore di un sito web di intrattenimento, per violazione della legge sul diritto d’autore attraverso la pubblicazione di articoli “spoiler” relativi a film, tra cui il film Godzilla Minus One e l’anime Overlord. Il caso, riportato da The Japan News, riguarda testi considerati dai giudici talmente dettagliati da poter sostituire la visione dell’opera originale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scrive spoiler troppo dettagliati su film e anime: condannato a pagare una multa da un milione, per i giudici è un “atto criminale” Notizie correlate 6 anime non troppo noti da vedere almeno una volta, disponibili su D AnimeAhinoi, nel mondo degli anime l’attenzione si concentra spesso su pochi grandi titoli, per lo più adattamenti di battle shonen o veri e propri...