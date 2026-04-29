GF Vip caos totale | Paola Caruso ammette di seguire ordini della regia

Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha dichiarato di aver seguito le istruzioni fornite dalla regia. La concorrente ha confermato di aver agito secondo le direttive ricevute, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti delle indicazioni. La confessione ha generato un nuovo scompiglio all’interno della casa, aprendo discussioni tra i partecipanti.

? Cosa sapere Paola Caruso ammette di aver seguito direttive della regia nella dodicesima puntata di GF Vip.. Le dichiarazioni della showgirl sollevano dubbi sull'autenticità del format e sulla gestione degli autori.. Paola Caruso ha scatenato il caos nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il suo rientro nella dodicesima puntata, dichiarando a Francesca Manzini e Marco Berry di aver seguito precise direttive degli autori per agire in modo provocatorio. L’ex conduttrice di Avanti un Altro!, tornata dopo due giorni trascorsi in un monolocale, non ha trattenuto la rabbia con i suoi compagni di reality. La showgirl ha ammesso apertamente che il suo ritorno esplosivo era stato pianificato da chi gestisce il programma dietro le quinte.🔗 Leggi su Ameve.eu

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