Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha avuto un acceso confronto con alcune coinquiline, insultandole. L'episodio ha causato l'interruzione delle riprese del programma. La protagonista ha rivolto insulti a Francesca Manzini e Antonella Elia all’interno della casa, creando un momento di tensione tra i partecipanti. La produzione ha deciso di interrompere temporaneamente le registrazioni per gestire la situazione.

? Cosa sapere Paola Caruso insulta Francesca Manzini e Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip.. La produzione interrompe le riprese alle 5:00 del 25 aprile per la violenza verbale.. Alle ore 5:00 di questo sabato 25 aprile 2026, la tensione esplosa nella Casa del Grande Fratello Vip ha costretto la produzione a interrompere le riprese dopo una serie di insulti pesanti lanciati da Paola Caruso contro diversi concorrenti. Il clima tra i dieci superstiti è precipitato in un attimo quando la discussione per un letto occupato si è trasformata in un attacco verbale senza precedenti. Tutto è iniziato quando Francesca Manzini ha segnalato alla compagna di stanza che il suo posto letto era stato utilizzato da un’altra persona nelle ultime 48 ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, caos totale: Paola Caruso esplode e le riprese si fermano

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