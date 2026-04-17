Nella casa del Grande Fratello Vip si sono registrati momenti di tensione, con Antonella Elia che ha espresso di non riuscire più a stare tranquilla. Nelle ultime ore, si parla di una crisi tra lacrime e possibili ipotesi di ritiro, mentre l’ambiente si fa sempre più difficile da gestire per alcuni concorrenti. La situazione sembra aver coinvolto soprattutto Antonella, che avrebbe manifestato un forte disagio.

Nella Casa del GF Vip il clima si fa sempre più pesante e, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione starebbe diventando particolarmente complicata per Antonella Elia. La showgirl sarebbe al centro di nuove tensioni con alcuni concorrenti, tra discussioni accese, cambi di alleanze e dinamiche sempre più instabili che stanno rendendo la convivenza difficile. Il momento più delicato sarebbe arrivato con un nuovo crollo emotivo. Antonella Elia, già protagonista in passato di sfoghi e momenti di forte fragilità all’interno del reality, avrebbe pianto esprimendo un malessere sempre più evidente. Secondo quanto riportato da retroscena non ufficiali, negli ultimi giorni la concorrente avrebbe vissuto diverse situazioni di conflitto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip: “Non ce la faccio più”, Antonella Elia in crisi tra lacrime e ipotesi ritiro

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