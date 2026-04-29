? Cosa sapere Michelle Hunziker e Alvin visitano Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna il 29 aprile.. La campionessa Abigail vince 91.400 euro mentre Scotti annuncia cambiamenti al format televisivo.. Durante la puntata di La Ruota della Fortuna di questo mercoledì 29 aprile 2026, l’ingresso in studio di Michelle Hunziker e Alvin ha regalato un momento di rara intensità emotiva a Gerry Scotti, trasformando il consueto gioco in un incontro tra generazioni televisive diverse. La serata, che vede protagonista la campionessa Abigail nel gioco, è stata interrotta da una sorpresa legata alla kermesse musicale Battiti Live Spring. Le note del brano Tu mi piaci hanno accompagnato l’arrivo delle due conduttrici, portando sul set un’atmosfera di grande complicità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gerry Scotti commosso: l’abbraccio di Michelle Hunziker lo scuote

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