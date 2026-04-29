George Clooney ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita familiare, parlando dei suoi gemelli, Ella e Alexander, e di come si relaziona con loro. Ha raccontato di essere diventato papà in modo inaspettato, di parlare fluentemente l'italiano e di aver avuto esperienze che vanno dal successo nel cinema alla passione per il burro d'arachidi. Nonostante la carriera di attore di alto livello, Clooney ha mantenuto un atteggiamento distaccato dall'impegno sentimentale stabile.

Per decenni George Clooney ha tenuto bene il punto. Elegante, ironico, allergico a qualsiasi forma di sistemazione sentimentale: lo scapolo più desiderato di Hollywood non aveva alcuna intenzione di cambiare copione. Poi è arrivata Amal Alamuddin, avvocata specializzata in diritto internazionale e diritti umani con una carriera che farebbe impallidire la maggior parte dei suoi colleghi d’oltreoceano. E con Amal sono arrivati, nel giugno del 2017, i gemelli Ella e Alexander. Da quel momento qualcosa è cambiato, e Clooney non ha mai cercato di nasconderlo. Quando parla in pubblico, il divo da red carpet lascia volentieri spazio a un padre divertito, a tratti stupito, a tratti teneramente spiazzato da quello che succede in casa sua.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - George Clooney racconta i gemelli Ella e Alexander: l'italiano fluente, Batman e il burro d'arachidi: papà per caso, felice per davvero

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