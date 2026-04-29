Una nuova versione dell’app Google introduce una funzione chiamata Proactive Assistance, sviluppata grazie all’intelligenza artificiale Gemini. Questa novità permette all’app di anticipare i bisogni degli utenti sul telefono, offrendo suggerimenti e assistenza prima che vengano espressi. La versione 17.18.22.sa rappresenta un aggiornamento che integra questa tecnologia, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di utilizzo e la capacità di rispondere alle richieste in modo più intuitivo.

? Cosa sapere L'app Google versione 17.18.22.sa integra la funzione Proactive Assistance tramite Gemini.. Il sistema anticipa le necessità dell'utente analizzando notifiche e contenuti sullo schermo.. Analizzando il codice della versione 17.18.22.sa.arm64 dell’app Google, emerge che Gemini sta per introdurre una funzionalità denominata Proactive Assistance capace di anticipare le necessità degli utenti tramite suggerimenti contestuali. Il gigante tecnologico sta delineando un nuovo percorso evolutivo per la propria intelligenza artificiale, muovendosi verso una gestione dei compiti che non attenda più un comando esplicito, ma che agisca in base al contesto d’uso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemini rivoluziona Google: l’IA che anticipa i tuoi bisogni sul telefono

Gemini AI su Google Maps: la funzione che devi attivare subito.

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