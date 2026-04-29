Gattile dalla Lega 22 domande alla giunta | Ci sono passaggi da chiarire pronti a collaborare per la tutela dei felini

La Lega ha presentato 22 domande alla giunta riguardo a una vicenda che coinvolge un gattile e il trasferimento di circa dieci gatti da Cesena a una località vicino Perugia. Secondo il partito, ci sono alcuni passaggi che necessitano di chiarimenti, e si sono detti disponibili a collaborare per garantire la tutela degli animali coinvolti. La questione riguarda in particolare le modalità del trasferimento e le condizioni di cura dei felini.

“Serve più chiarezza su quella che noi chiamiamo la ‘deportazione’ in una località presso Perugia di una decina di gatti prima ospitati nel gattile di Cesena. Sono indispensabili anche una maggiore trasparenza e dati inconfutabili sul trattamento riservato ai felini nella struttura cesenate e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ispra: 8 domande alla giunta, la palestra è ferma da 9 mesiLa tensione politica si è accesa a Ispra, dove il gruppo di minoranza ha lanciato un formale atto d’accusa contro la giunta comunale per l’abbandono... Beatrice Venezi fuori dalla Fenice: “Decisione da chiarire, sono stata diffamata per mesi”Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo la decisione della Fondazione Teatro La Fenice di interrompere ogni collaborazione futura con lei: "Negli...