Gabriele Lopez all’Alcazar | un viaggio tra musica e anima con i suoi hit
?? Cosa sapere Gabriele Lopez presenta il disco Disturbata mente giovedì 30 aprile all'Alcazar Live di Roma. L'evento dà il via al tour tra teatri e musei fino a maggio 2026. Giovedì 30 aprile, l'Alcazar Live di via Cardinale Merry del Val 14 ospiterà il release party di Gabriele Lopez per presentare dal vivo il disco Disturbata mente. L'evento segna la tappa romana della presentazione dell'opera, uscita ufficialmente lo scorso 24 aprile sotto l'egida di Maqueta Records. Il cantautore, .🔗 Leggi su Ameve.eu
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