Furti nei supermercati tra Borgomanero e Gozzano | fermata la banda della spesa gratis

Tra Borgomanero e Gozzano, una banda di criminali ha messo a segno furti in tre supermercati, sottraendo merce per un valore di circa 2.000 euro. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i responsabili, che sono stati affidati alla giustizia. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona. La merce recuperata è stata restituita ai negozi interessati.

Hanno colpito tre diversi supermercati tra Borgomanero e Gozzano, accumulando merce per un valore di 2.500 euro. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Orta San Giulio dopo essere state fermate a bordo di un'auto carica di refurtiva.Il controllo a.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furti in sequenza nei supermercati con attrezzi rubati ai pompieri: in trappola la banda Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La coppia che faceva sparire portafogli (a raffica) nei supermercati; Furti nei supermercati tra Borgomanero e Gozzano: fermata la banda della spesa gratis; Furti nei supermercati tra Scandriglia e Poggio Moiano: due arresti e un minorenne denunciato; Furti di olio di oliva nei supermercati in Spagna. Brescia, furti nei supermercati e prelievi con carte rubate: tre arrestiIn manette tre uomini cileni, tutti titolari di status di asilo politico. Recuperati anche gioielli e refurtiva. Avviata la procedura per la revoca dello status di protezione internazionale. quibrescia.it Furto al supermercato e fuga tra il traffico: fermato dalla PoliziaIntervento tempestivo della Polizia di Stato a Varese, dove un giovane è stato bloccato subito dopo aver commesso un furto all’interno del supermercato Carrefour di via Casula. Gli agenti della Divisi ... laprovinciadivarese.it Un controllo di routine fa saltare una serie di furti tra Gozzano e Borgomanero: nell’auto merce rubata per 2.500 euro. Tre denunciati https://www.lavocedinovara.com/cronaca/furti-a-catena-tra-gozzano-e-borgomanero-carico-da-2-500-euro-scoperto-dai-carab - facebook.com facebook Molestie, furti e aggressioni: sette denunciati in stazione a Brescia x.com