Furti nei supermercati tra Borgomanero e Gozzano | fermata la banda della spesa gratis

Da novaratoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Borgomanero e Gozzano, una banda di criminali ha messo a segno furti in tre supermercati, sottraendo merce per un valore di circa 2.000 euro. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i responsabili, che sono stati affidati alla giustizia. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona. La merce recuperata è stata restituita ai negozi interessati.

Hanno colpito tre diversi supermercati tra Borgomanero e Gozzano, accumulando merce per un valore di 2.500 euro. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Orta San Giulio dopo essere state fermate a bordo di un'auto carica di refurtiva.Il controllo a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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