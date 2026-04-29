Durante una cena di gala con l'ex presidente, uno sparo ha causato paura tra i presenti, portando a una fuga di persone. In quel momento di tensione, qualcuno ha tentato di portare via una bottiglia di champagne, attirando l'attenzione dei testimoni. La scena, filmata e condivisa online, ha suscitato reazioni di sorpresa e incredulità. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale in poche ore.

Il caos scatenato dagli spari durante la cena di gala con Donald Trump non ha generato soltanto paura, ma ha anche rivelato il lato più opportunista e grottesco della natura umana. Mentre gli agenti del Secret Service si lanciavano a protezione dell’ex Presidente e la folla cercava disperatamente riparo sotto i tavoli, le telecamere e gli smartphone presenti in sala hanno catturato scene di surreale sciacallaggio. In diversi video, diventati immediatamente virali, si vedono alcuni invitati approfittare della confusione totale per impossessarsi di bottiglie di vino e champagne lasciate incustodite. L’episodio ha sollevato un’ondata di indignazione e incredulità sui social media.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fuga con lo champagne: lo sconcertante furto al gala di Trump durante la sparatoria diventa virale sul web

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