Fu arrestato per droga era nel gazebo e anche nel frigorifero | assolto

Un uomo è stato arrestato insieme al figlio di 21 anni durante una perquisizione domiciliare condotta dagli agenti della squadra mobile di Brindisi. Durante l'intervento, la polizia ha trovato sostanze stupefacenti sia nel gazebo esterno che all'interno del frigorifero. Successivamente, l'uomo è stato sottoposto a processo e ha ottenuto l'assoluzione.

BRINDISI - Fu arrestato insieme al figlio 21enne all'esito di una perquisizione domiciliare operata dagli agenti della squadra mobile di Brindisi. Era il 28 luglio 2025. I poliziotti uscirono da quella casa di campagna, in contrada Montenegro, con due chili di hashish e 17 mila euro in contanti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Due arresti per droga Notizie correlate Roma: nasconde sei chili di droga tra gli ortaggi in frigorifero, arrestato 34enne a MonteverdeUn uomo di 34 anni, residente nel quartiere Monteverde di Roma, è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto sei chili di hashish nascosti tra... Leggi anche: Droga nascosta nel bosco e rissa fra minorenni: assolto un ragazzino Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Arrestato corriere: in auto aveva 176 kg di droga | VIDEO; Droga, 7mila euro e un deposito di armi in camera: uomo arrestato alle porte di Milano; 'Puffi' per 35mila euro, spacciatore in Vespa incastrato dall'agendina; Droni, blitz a tenaglia e droga nei tombini: 12 arresti al Quarticciolo. Finge un guasto per sfuggire ai controlli, ma nasconde droga in bocca: arrestato 27enneBloccato dai carabinieri ad Albizzate: aveva dosi di cocaina tra le guance e altre nascoste vicino all’auto. Sequestrati anche contanti sospetti ... laprovinciadivarese.it Reggio Calabria, 45enne arrestato per droga: beccato in un garage con una busta zeppa di dosi di due diverse sostanze stupefacentiGli agenti della polizia antidroga di Reggio Calabria impegnati in un normale giro di perlustrazione a Ciccarello e nel Rione Marconi, uno dei quartieri più noti per il traffico di stupefacenti della ... strettoweb.com #Napoli, paura in centro: strappa una collana d’oro a una turista e tenta la fuga tra le strade affollate. Bloccato dalla Polizia dopo un inseguimento e una colluttazione. Arrestato un 23enne irregolare. - facebook.com facebook Inseguimento tra Mergozzo a Verbania: uomo di 62 arrestato su un’auto rubata dopo 11 km di fuga x.com