La sicurezza sul lavoro passa attraverso formazione cultura e controlli
Il prefetto Darco Pellos ha convocato una riunione a Ca’ Corner per affrontare il problema degli incidenti sul lavoro a Venezia. La decisione nasce dai recenti infortuni che hanno coinvolto operai in diversi cantieri della città, evidenziando la necessità di migliorare le misure di sicurezza. Durante l'incontro, rappresentanti di istituzioni, aziende e sindacati hanno discusso di controlli più rigorosi e di programmi di formazione mirati. La riunione punta a mettere in atto strategie concrete per prevenire nuovi incidenti e tutelare i lavoratori.
La riunione di mercoledì, 18 febbraio, convocata dal prefetto Darco Pellos per rafforzare monitoraggio, prevenzione, vigilanza e sensibilizzazione in tutti i settori La sicurezza del lavoro sul tavolo della prefettura di Venezia. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il prefetto Darco Pellos ha riunito a Ca' Corner istituzioni, enti, categorie e autorità per fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e rafforzare il monitoraggio, vigilanza e sensibilizzazione, con riferimento ai pubblici esercizi e ai locali di spettacolo pubblico. L’incontro di aggiornamento sullo stato delle attività di prevenzione e vigilanza è stato organizzato anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e in considerazione della particolare intensità di eventi e manifestazioni che interessano il territorio veneziano, specie nei periodi di maggiore afflusso e partecipazione come quello del Carnevale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il futuro dell’olio extravergine passa attraverso innovazione e formazione per coinvolgere i giovani consumatoriIl mondo dell’olio extravergine di oliva si prepara a cambiare.
Sicurezza sul lavoro e violazioni amministrative: controlli e sanzioni dei carabinieri tra città e lagoNelle giornate del 16 e 17 dicembre, i carabinieri di Verona e Peschiera del Garda hanno condotto un'intensa attività di controllo sul territorio, focalizzandosi sulla sicurezza sul lavoro e sulle violazioni amministrative.
D.Lgs. 81/2008 – Parte 2 – Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi e misure di prevenzione
Argomenti discussi: Sicurezza sul lavoro: adottato il Piano integrato per l’anno 2026; Sicurezza sul lavoro: la legge 198/2025 rafforza controlli e obblighi per le imprese; Ministero Lavoro Piano integrato sicurezza sul lavoro 2026; Nel nome di Lorenzo la sicurezza sul lavoro diventa materia di studio.
SICUREZZA LAVORO Sicurezza sul lavoro: Inail e Unicusano brevettano un innovativo esoscheletroUn passo avanti decisivo nella prevenzione degli incidenti sul lavoro arriva dalla collaborazione tra Inail e università italiane ... statoquotidiano.it
Sicurezza sul lavoro 2026: il nuovo Piano integrato del MinisteroCon il DM 20 2026 il Ministero pubblica il piano con gli obiettivi di quest'anno: formazione, incentivi INAIL alle imprese, patente a crediti, vigilanza. Vediamo in sintesi ... fiscoetasse.com
La sicurezza sul lavoro è una questione enorme di cui le istituzioni devono farsi carico. Per non limitarsi a piangere i morti. A partire da questa considerazione abbiamo proposta tre anni fa, insieme alle altre forze d'opposizione, di istituire un fondo speciale e u facebook
Sicurezza della Repubblica: opportunità di lavoro nell’Intelligence italiana Info e requisiti nel primo commento x.com