La sicurezza sul lavoro passa attraverso formazione cultura e controlli

Il prefetto Darco Pellos ha convocato una riunione a Ca’ Corner per affrontare il problema degli incidenti sul lavoro a Venezia. La decisione nasce dai recenti infortuni che hanno coinvolto operai in diversi cantieri della città, evidenziando la necessità di migliorare le misure di sicurezza. Durante l'incontro, rappresentanti di istituzioni, aziende e sindacati hanno discusso di controlli più rigorosi e di programmi di formazione mirati. La riunione punta a mettere in atto strategie concrete per prevenire nuovi incidenti e tutelare i lavoratori.

La riunione di mercoledì, 18 febbraio, convocata dal prefetto Darco Pellos per rafforzare monitoraggio, prevenzione, vigilanza e sensibilizzazione in tutti i settori La sicurezza del lavoro sul tavolo della prefettura di Venezia. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il prefetto Darco Pellos ha riunito a Ca' Corner istituzioni, enti, categorie e autorità per fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e rafforzare il monitoraggio, vigilanza e sensibilizzazione, con riferimento ai pubblici esercizi e ai locali di spettacolo pubblico. L’incontro di aggiornamento sullo stato delle attività di prevenzione e vigilanza è stato organizzato anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e in considerazione della particolare intensità di eventi e manifestazioni che interessano il territorio veneziano, specie nei periodi di maggiore afflusso e partecipazione come quello del Carnevale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

