Forbidden fruit 3 replica puntata 29 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 29 aprile, viene trasmessa una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3. Durante l’episodio, Halit comunica a Yildiz che dovrà partire improvvisamente per motivi di lavoro. La notizia provoca una reazione di gelosia da parte di Yildiz, portando alla luce le tensioni e le vulnerabilità nel loro rapporto. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 29 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit annuncia a Yildiz una partenza improvvisa per lavoro, scatenando una scenata di gelosia che mette a nudo le fragilità del loro rapporto. Dietro la giustificazione, però, si cela Leyla, ormai diventata l’amante dell’uomo. Mentre segreti e sospetti continuano ad accumulari, Sahika tenta di ristabilire un equilibrio organizzando una cena con Yigit, Zerrin e Lila, nella speranza che i ragazzi possano finalmente chiarirsi e sciogliere tensioni rimaste irrisolte. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 100 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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