Forbidden fruit 3 replica puntata del 29 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, domenica 29 marzo, viene trasmessa in streaming una nuova replica della puntata della soap turca Forbidden fruit 3. La puntata del 29 marzo viene resa disponibile online per gli spettatori che vogliono seguire gli sviluppi della storia attraverso il video su Mediaset. La serie continua a essere visibile in questa modalità, offrendo una replica dell'episodio trasmesso in televisione.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 29 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Ender, con un espediente astuto e l’aiuto da Caner, fa in modo che Yigit e Lila, senza saperlo, si incontrino in casa sua per parlare dei loro problemi: a quel punto Yigit le rivela tutta la verità. Lila sente il bisogno di doversi confidare con suo padre, ma non trova il coraggio di farlo.Grazie al suo piano, Ender riesce finalmente a riavvicinarsi a Yigit ed Erim. Akin, ascoltando i racconti di Zehra sulla vita familiare di Halit, è intenzionato a proporgli di scrivere un libro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 58 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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