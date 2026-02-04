Blitz della polizia a Fondi | in un' abitazione 23 cittadini stranieri Sanzioni per 18mila euro

Gli agenti di polizia hanno fatto un blitz a Fondi, in un’abitazione dove hanno trovato 23 cittadini stranieri. Durante l’ispezione, sono state elevate sanzioni per un totale di 18mila euro. L’operazione nasce dal sospetto di attività illegali legate all’immigrazione clandestina, e il controllo ha confermato la presenza di molte persone senza permesso. La polizia ha portato a termine il blitz con fermezza, evidenziando quanto sia attivo il monitoraggio sul territorio.

Un'operazione per il contrasto all'immigrazione clandestina ha portato gli agenti di polizia a ispezionare un'abitazione di Fondi, dove era stato notato un sospetto andirivieni di cittadini di nazionalità indiana che si era intensificato proprio negli ultimi giorni.Il blitz è scattato il 2.

