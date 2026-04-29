Fimaa Rimini nella stanza dei bottoni nazionale | tre nomine storiche Salvati entra in Consiglio nazionale
Fimaa Rimini ha raggiunto un importante risultato a livello nazionale con tre rappresentanti che hanno assunto ruoli nella Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Tra queste nomine, una riguarda l’ingresso di un membro nel Consiglio nazionale. Questi incarichi segnano un momento storico per l’associazione della zona, che vede i propri rappresentanti coinvolti direttamente nelle decisioni strategiche dell’organizzazione nazionale.
Un nuovo traguardo di grande rilievo per Fimaa Rimini, che vede tre propri rappresentanti assumere incarichi a livello nazionale nella Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Il presidente di Fimaa Rimini, Nello Salvati, è stato nominato consigliere nazionale di Fimaa Italia: si tratta.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Il Verismo entra nella rete nazionale dei Parchi LetterariSi è svolta a Vizzini la conferenza stampa che ha segnato un passaggio decisivo per la valorizzazione del patrimonio letterario del Verismo...
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Fimaa Rimini nella stanza dei bottoni nazionale: tre nomine storiche. Salvati entra in Consiglio nazionale; FIMAA Rimini, Nello Salvati entra nel consiglio nazionale: Al lavoro per il bene del settore; Ubriachi di gas, Guzzo e Grossi assolte in Appello per il reato di turbativa; Mediatori immobiliari Salvati entra nel consiglio.
FIMAA Rimini, Nello Salvati entra nel consiglio nazionale: Al lavoro per il bene del settoreIl presidente di FIMAA Rimini, Nello Salvati, è stato nominato consigliere nazionale di FIMAA Italia: si tratta della prima volta per un rappresentante del ... chiamamicitta.it
NOMINE - Fimaa Rimini raggiunge un importante risultato con tre nomine a livello nazionale nella Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari - facebook.com facebook