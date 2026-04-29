Fimaa Rimini nella stanza dei bottoni nazionale | tre nomine storiche Salvati entra in Consiglio nazionale

Da riminitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fimaa Rimini ha raggiunto un importante risultato a livello nazionale con tre rappresentanti che hanno assunto ruoli nella Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Tra queste nomine, una riguarda l’ingresso di un membro nel Consiglio nazionale. Questi incarichi segnano un momento storico per l’associazione della zona, che vede i propri rappresentanti coinvolti direttamente nelle decisioni strategiche dell’organizzazione nazionale.

Un nuovo traguardo di grande rilievo per Fimaa Rimini, che vede tre propri rappresentanti assumere incarichi a livello nazionale nella Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Il presidente di Fimaa Rimini, Nello Salvati, è stato nominato consigliere nazionale di Fimaa Italia: si tratta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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