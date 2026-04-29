Filler tossina botulinica e non solo | procedure quasi raddoppiate in un anno

Negli ultimi dodici mesi si è registrato un aumento significativo delle procedure estetiche, tra cui filler e tossina botulinica. I numeri indicano un quasi raddoppio di interventi di questo tipo rispetto all’anno precedente. Le cliniche specializzate segnalano un incremento delle richieste, con un aumento anche delle pratiche non invasive e delle tecniche di riempimento del volto. La tendenza si accompagna a una maggiore attenzione per la sicurezza e la corretta esecuzione delle procedure.

Maneggiare con cura. Handle with Care. Viene in mente la scritta che si trova sulle confezioni contenenti oggetti fragili, rileggendo le indicazioni che vengono dagli esperti riuniti in occasione del Congresso Nazionale SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, tenutosi a Rimini. Perché a fronte dell’aumento dell ’impiego dei trattamenti iniettabili – dai filler alla tossina botulinica – che oggi rappresentano alcune tra le procedure cosmetologiche più praticate in dermatologia, occorre sempre rispettare le indicazioni in termini di appropriatezza e sicurezza. Non bisogna mai dimenticare che si tratta di atti medici che seppur raramente possono comportare complicanze che è meglio prevenire ed evitare.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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