La tossina botulinica alleata contro i disturbi neurologici

Alla clinica di San Pellegrino è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla somministrazione di tossina botulinica. La terapia viene utilizzata per trattare alcuni disturbi neurologici, e il servizio è ora disponibile presso l’istituto. La struttura ha comunicato l’avvio delle procedure di cura e ha reso noto di aver formato il personale specializzato per questa terapia.

CLINICA QUARENGHI. Nell’istituto di San Pellegrino attivato un ambulatorio per la cura di spasticità, distonie, emicrania, iperidrosi ascellare, scialorrea ghiandole del sudore o della saliva così come sul dolore) si inserisce in un modello integrato che mette in relazione competenze specialistiche, tecnologie e percorsi riabilitativi. «Il valore aggiunto dell’attivazione del nuovo Ambulatorio Tossina botulinica non sta tanto nella disponibilità del trattamento, ma nella possibilità di accedere a un percorso realmente integrato. Significa offrire al paziente un unico punto di riferimento per la diagnosi e la cura, con un’équipe che condivide...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La tossina botulinica alleata contro i disturbi neurologici Notizie correlate Tossina botulinica: cura efficace per l’iperidrosi e distonie muscolariLa tossina botulinica si conferma un trattamento efficace e sicuro per patologie come l'iperidrosi – eccessiva sudorazione – e le distonie muscolari,... Leggi anche: Dal sangue centrifugato e iniettato in viso alla tossina botulinica: i trattamenti estetici (dei vip) che funzionano davvero Aggiornamenti e contenuti dedicati La tossina botulinica alleata contro i disturbi neurologiciNell’istituto di San Pellegrino attivato un ambulatorio per la cura di spasticità, distonie, emicrania, iperidrosi ascellare, scialorrea ... ecodibergamo.it Fotofobia da emicrania. Efficace la tossina botulinica ASe l’emicrania è ampiamente studiata dal punto di vista farmacologico, lo stesso non può dirsi di alcuni sintomi che ne accompagnano le crisi, come occhio secco e fototofobia. Un gruppo di ricercatori ... quotidianosanita.it