FIGC l’ipotesi commissariamento si allontana | il motivo e la soluzione del Governo

L’ipotesi di commissariamento della FIGC sembra essere meno probabile dopo le ultime settimane, con le istituzioni che si sono allontanate dall’idea. La decisione riflette le difficoltà riscontrate nelle indagini in corso, in particolare quelle riguardanti il settore arbitrale, che hanno subito un rallentamento in seguito alle recenti problematiche emerse a livello giudiziario. La situazione ha portato a una revisione delle possibili soluzioni da parte del Governo.

L’ipotesi di un commissariamento per la FIGC perde quota dopo le recenti frenate istituzionali e l’indebolimento dell’inchiesta milanese sul settore arbitrale. L’intervento straordinario sulla Federcalcio appare oggi uno scenario poco probabile. Il Governo ha preso ufficialmente le distanze da possibili forzature, ribadendo che non esiste alcuna intenzione di attuare un commissariamento politico, nonostante rimanga l’attesa per riforme concrete ed efficienti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, sarebbe intenzionato a mantenere una linea di estrema prudenza, sottolineando come le urgenze del sistema sportivo riguardino anche settori diversi dal calcio.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Indagine arbitri, il caso si allarga: il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamentoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Disfatta Italia, Abodi sfiducia Gravina: “Figc da rinnovare”. L’ipotesi del commissariamentoZenica, 1° aprile 2026 – “Il calcio italiano va rifondato e questo processo deve ripartire da un rinnovamento dei vertici della Figc”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aumenta l'ipotesi di commissariamento della Figc; Commissariamento Figc, la grande frenata: il Coni prende le distanze, il Governo riflette; Inchiesta arbitri, Gravina difende la Figc dal commissariamento; L’ipotesi commissariamento della Figc fa tremare l’Italia. Commissariamento Figc, la grande frenata: il Coni prende le distanze, il Governo rifletteBuonfiglio: Non mi faccio influenzare da nessuno, quando c'erano i presupposti per commissariare l'ho fatto. Abodi: Il calcio non è tutto, c’è anche il resto ... gazzetta.it Caso Rocchi e FIGC, Grassani esclude il commissariamento: Nessuna base giuridicaLe dichiarazioni del legale riaprono il confronto sul perimetro dell’indagine e sui margini reali di un intervento straordinario. atuttonet.it Mentre il Governo pensa a prorogare il taglio delle accise di 25 centesimi, soprattutto sul diesel, i prezzi al consumo continuano ad aumentare. Ne discuteremo nel corso della puntata odierna del format LaC Tv. Appuntamento alle 13 su canale 11 del digitale t - facebook.com facebook Sospendere il Patto non è un favore al governo, ma una necessità per l’Italia x.com