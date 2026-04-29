Nella strada regionale che collega le principali città della provincia, si susseguono segnalazioni di buche profonde, code frequenti e incidenti che coinvolgono vari veicoli. In un episodio recente, un uomo è stato trovato alla guida completamente nudo, creando sconcerto tra gli automobilisti e le forze dell’ordine intervenute sul posto. La situazione della strada, spesso al centro di discussioni e interventi, continua a essere al centro dell’attenzione locale.

Pontedera, 29 aprile 2026 – Nella Fi-Pi-Li delle buche sempre più profonde, delle file, degli incidenti, e delle promesse che un giorno cambierà tutto, non manca proprio nulla. Dopo il tizio che a bordo di una Toyota nelle settimane scorse – e con più episodi segnalati e, apre, ripetuti nei giorni – avvicinava gli altri mezzi, per mostrare il telefono con la foto di un “lato B” tutto nudo (forse il suo), ora c’è anche quello che guida con i pantaloni abbassati. https:www.lanazione.itpisacronacacaos-in-fipili-dalla-chat-5c043e09 “Stamani è passato uno con i genitali di fuori”, ha scritto sui social un utente della direttrice che unisce Firenze al mare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fi-Pi-Li fra buche e ordinaria follia: il caso dell’uomo nudo al volante

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