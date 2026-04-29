Festival Duro 2026 a Modena due giorni di rock e solidarietà nel ricordo di Oleg

Il Festival Duro 2026 si terrà il 5 e il 6 giugno all'Arena Wave Music di Modena. La manifestazione, alla sua quarta edizione, si dedica alla memoria di Oleg Egon Brando Salvino, musicista e cantante originario di Carpi deceduto nel dicembre 2022. L’evento prevede due giorni di musica rock e iniziative di solidarietà, con band e artisti che si esibiranno sul palco.

Torna il Festival Duro: il 5 e 6 giugno 2026 l'Arena Wave Music di Modena ospita la quarta edizione del festival nato in memoria di Oleg Egon Brando Salvino, musicista e cantante di Carpi scomparso nel dicembre 2022. Due serate di musica dal vivo, ingresso libero, area food & drink e donazioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Festa della Misericordia di Impruneta 2026: due giorni dedicati a prevenzione, solidarietà e comunitàLa Misericordia di Impruneta presenta l’edizione 2026 della propria festa annuale, un appuntamento ormai atteso dalla comunità e dedicato alla... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Festival Duro 2026, a Modena due giorni di rock e solidarietà nel ricordo di Oleg; COLOR FEST 2026: LA XIV EDIZIONE A LAMEZIA TERME; KAPPA FUTURFESTIVAL E DURO ANNUNCIANO LA PRIMA COLLABORAZIONE A MILANO - GIOVEDÌ 23 APRILE L’APPUNTAMENTO CON RHADOO E DRUMS AND CHANTS; Angelo Duro non vi farà sconti. La sua comicità sarà ruvida. Giovedì 23 aprile prende il via a Milano il primo appuntamento della “Road to Kappa FuturFestival”, la nuova collaborazione tra @futur_festival e @duroclub.milano, il nuovo club nel cuore del distretto Certosa. L’evento segna l’incontro tra due realtà affini dell - facebook.com facebook