I sindaci di Fossacesia e San Vito hanno chiesto interventi urgenti alle autorità competenti riguardo alle stazioni ferroviarie chiuse dal 2005. Le stazioni sono attualmente inaccessibili ai viaggiatori e rappresentano un problema per la mobilità locale. La richiesta arriva dopo anni di silenzio e mira a riaprire i punti di accesso per i pendolari della zona. La questione riguarda anche le condizioni delle barriere e l'accessibilità delle aree interessate.

? Cosa sapere I sindaci di Fossacesia e San Vito chiedono interventi alle stazioni ferroviarie bloccate dal 2005.. Le barriere architettoniche e l'assenza di servizi igienici limitano la mobilità e il turismo.. I sindaci Enrico Di Giuseppantonio di Fossacesia e Emiliano Bozzelli di San Vito Chietino chiedono interventi immediati per le barriere architettoniche nelle stazioni di Fossacesia-Torino di Sangro e San Vito-Lanciano, infrastrutture bloccate dal 2005. La mobilità locale tra le coste abruzzesi si scontra con un muro di silenzio istituzionale che impedisce l’accesso ai viaggiatori più fragili. Nonostante i nodi ferroviari di Fossacesia-Torino di Sangro e San Vito-Lanciano siano operativi ormai da quasi vent’anni, la realtà quotidiana soffre di disabilità o presenta una ridotta mobilità è fatta di ostacoli insormontabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovie Abruzzo: il muro di barriere che blocca i viaggiatori

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