FC 26 IL RITORNO DI CR7 | SVELATI I TOTS SAUDI PRO LEAGUE E RESTO DEL MONDO

EA SPORTS ha annunciato i nuovi Team of the Season per Ultimate Team, dedicati alla Saudi Pro League e al Resto del Mondo. Tra le novità, il ritorno di Cristiano Ronaldo tra le stelle della lega saudita. I due team includono giocatori di diverse nazionalità e club, con aggiornamenti sui calciatori disponibili nelle rispettive competizioni. L'evento coinvolge appassionati di tutto il mondo, che possono ottenere i nuovi oggetti attraverso vari metodi di gioco.

Le stelle del deserto e i talenti globali si accendono su Ultimate Team. EA SPORTS ha ufficialmente svelato i due Team of the Season dedicati alla Saudi Pro League e al Resto del Mondo. Da Cristiano Ronaldo a João Félix, ecco tutti i campioni che domineranno i pacchetti questo weekend. Il Team of the Season di EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile si espande con l’arrivo di due dei set più attesi dai fan. Il TOTS della Saudi Pro League mette in mostra una parata di stelle internazionali che hanno scelto l’Arabia Saudita per brillare, mentre il TOTS Resto del Mondo premia i campioni che hanno trascinato le leghe meno blasonate, dai campi argentini a quelli della Corea del Sud.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL RITORNO DI CR7: SVELATI I TOTS SAUDI PRO LEAGUE E RESTO DEL MONDO Notizie correlate Non solo Cr7, i big in uscita dalla Saudi Pro LeagueIl portoghese nel mirino: "Deve comprendere qual'è il suo posto, non si tratta di certo di un ambasciatore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: EA Sports FC 26 TOTS Premier League ed EFL svelati; EA Sports FC 26 TOTS BWSL: Manchester City domina.