FC 26 DOMINIO BAYERN | SVELATO IL TEAM OF THE SEASON DELLA BUNDESLIGA

La stagione della Bundesliga si sta concludendo e EA SPORTS ha annunciato il team ufficiale della stagione, noto come TOTS, per FC 26 e FC Mobile. La rosa include i giocatori che si sono distinti nel campionato tedesco durante l'ultimo anno. L’elenco è stato pubblicato recentemente e rappresenta i principali protagonisti del torneo. La formazione comprende diversi calciatori che hanno avuto un ruolo rilevante nelle partite di questa stagione.

La stagione tedesca volge al termine e EA SPORTS celebra i suoi protagonisti. È stato appena svelato il Team of the Season (TOTS) ufficiale della Bundesliga per FC 26 e FC Mobile. Una selezione che vede un dominio quasi assoluto del Bayern Monaco, ma che non dimentica le sorprese e le certezze del campionato. Ecco chi sono i migliori giocatori dell’anno. Con l’avvicinarsi della conclusione della stagione calcistica in Germania, i fan di EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile possono finalmente mettere le mani sulle carte più attese dell’anno. Il Team of the Season ufficiale riconosce i calciatori che si sono distinti per costanza, talento e prestazioni fuori dal comune nel corso dell’intera annata.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, DOMINIO BAYERN: SVELATO IL TEAM OF THE SEASON DELLA BUNDESLIGA Notizie correlate EA Sports FC 26: come funzionano le nuove Evoluzioni “Make Your Idol” della Season 6La Season 6 di EA Sports FC 26 introduce una delle novità più interessanti degli ultimi mesi in Football Ultimate Team: le nuove Chained Evolutions,... Leggi anche: Bayern Monaco campione, i 5 motivi del suo dominio in Bundesliga Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bayern campione di Germania! poker allo Stoccarda e 34° titolo. FC 26, DOMINIO BAYERN: SVELATO IL TEAM OF THE SEASON DELLA BUNDESLIGALa stagione tedesca volge al termine e EA SPORTS celebra i suoi protagonisti. È stato appena svelato il Team of the Season (TOTS) ufficiale della Bundesliga per FC 26 e FC Mobile. Una selezione che ... imiglioridififa.com FC 26 più forti Serie A, la classifica: dominio Inter, ma non soloQuali sono i giocatori di FC 26 con i valori più alti? EA Sports ha svelato tutti i ratings overall, i valori generali dei calciatori nel videogioco. Il momento che milioni di videogiocatori in tutto ... goal.com