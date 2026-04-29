Negli ultimi tempi le farmacie si sono evolute, offrendo servizi che vanno oltre la semplice vendita di medicinali. Ora si trovano anche vaccini e test diagnostici, ampliando così il loro ruolo nel settore sanitario. Questa trasformazione ha portato a una maggiore partecipazione da parte dei cittadini, con oltre un quarto di loro che ha preso parte a iniziative di prevenzione presso le farmacie.

Non solo medicinali. L’offerta di salute in farmacia diventa sempre più ricca. E la risposta degli italiani è netta: più di un cittadino su quattro ha partecipato a campagne di prevenzione. I test diagnostici rapidi per glicemia e colesterolo sono offerti ormai da quasi otto farmacie su dieci, circa una su due somministra il vaccino antinfluenzale, e più di sette su dieci effettuano Ecg o monitoraggi con holter cardiaco e pressorio. A ‘certificarlo’ è l’ottava edizione del Rapporto sulla farmacia, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma. Come spiega Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, “non si tratta più solo di aggiungere nuovi compiti alle farmacie, ma di cambiare il modo in cui le consideriamo dentro il nostro sistema sanitario.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmacia multitasking: dai vaccini ai test, la mappa e il giudizio degli italiani

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