Famiglia nel bosco l' avvocata Danila Solinas contro la psichiatra che ha fatto la perizia | Inaccettabile

Un caso giudiziario coinvolge una famiglia che vive nel bosco e una perizia psichiatrica contestata. L’avvocata rappresentante dei coniugi ha espresso forti critiche nei confronti della psichiatra incaricata di redigere la relazione. La discussione riguarda le modalità e i contenuti della perizia, che sono stati giudicati inaccettabili dalla rappresentante legale. La vicenda si svolge in ambito giudiziario e riguarda questioni di tutela e affidamento.

Nuova polemica nel caso della famiglia nel bosco, dopo la perizia di Simona Ceccoli in cui le capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono state definite “inadeguate” rispetto ai bisogni dei figli. L’avvocata Danila Solinas, legale della famiglia nel bosco, ha criticato duramente in tv la psichiatra. L'attacco dell'avvocata della famiglia nel bosco alla psichiatra Cosa è emerso dalla perizia sul caso della famiglia nel bosco La critica dello psichiatra Tonino Cantelmi L’attacco dell’avvocata della famiglia nel bosco alla psichiatra Danila Solinas è intervenuta a Mattino Cinque, sferrando un duro attacco...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, l'avvocata Danila Solinas contro la psichiatra che ha fatto la perizia: "Inaccettabile" Notizie correlate Tivù Verità | Famiglia nel bosco: l'avv. Danila Solinas attacca i servizi socialiDanila Solinas, legale della famiglia Trevallion, racconta il tentativo delle istituzioni di isolare mamma Catherine. Famiglia nel bosco, avvocata Solinas: "Genitori vessati da consulenti che dovrebbero aiutarli, non si fidano più delle istituzioni"L’avvocata dei genitori denuncia la diffusione di una chat privata finita in tribunale e sui giornali: "Fiducia tradita, famiglia vessata" L'avvocata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Famiglia nel bosco, le parole di Nathan e Catherine dopo l'udienza sul ricongiungimento: Siamo distrutti; Famiglia nel bosco, mentre i giudici decidono il caso approda alla Camera; Ignorato il dolore dei bambini, il ricorso della ‘famiglia del bosco’ per il ricongiungimento; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi con gli occhi pieni di lacrime: Voglio tornare a casa. Famiglia nel bosco, l'avvocata Danila Solinas contro la psichiatra che ha fatto la perizia: InaccettabileL'avvocata Danila Solinas, legale dei coniugi della famiglia nel bosco, ha attaccato la psichiatra della perizia sulle loro capacità genitoriali. virgilio.it Famiglia nel bosco, la perizia gela Catherine e Nathan: Incapacità genitorialeSolo ieri la visita del vicepremier Matteo Salvini che aveva chiesto il ricongiungimento con i tre figli allontanati dal casolare di Palmoli e collocati in una struttura protetta a Vasto. Ma la relazi ... today.it Famiglia del bosco: chiesto il ricongiungimento dei minori I legali Marco Femminella e Danila Solinas hanno presentato ricorso al tribunale per i Minorenni dell’Aquila chiedendo il ritorno dei tre minori ai genitori, a cinque mesi dall’allontanamento in struttu - facebook.com facebook