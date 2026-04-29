Falso e abuso edilizio inchiesta sull' urbanistica a Pescara | si accende il dibattito

Una recente inchiesta della Procura di Pescara riguarda aspetti legati all’urbanistica locale, in particolare sui piani di lottizzazione e sugli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati in città. La verifica si concentra su presunti abusi edilizi e pratiche considerate false, aprendo un dibattito pubblico sulla gestione delle pratiche urbanistiche nella zona. La procedura giudiziaria coinvolge alcune pratiche edilizie e le relative autorizzazioni.

Fa discutere l’inchiesta sull’urbanistica avviata dalla Procura di Pescara, che punta i riflettori su piani di lottizzazione e interventi di demolizione e ricostruzione in città. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali hanno acquisito documentazione negli uffici tecnici del Comune, su delega.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Inchiesta Urbanistica Milano, chiesta confisca di “Torre Milano” e 8 condanne per “abuso edilizio e lottizzazione abusiva”Secondo le indagini della procura diretta da Marcello Viola e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, per costruire quella...

Cubo nero di Firenze, sono quindici gli indagati. Le accuse: falso e abuso edilizioFirenze, 24 aprile 2026 – Due manager delle proprietà e due membri della soprintendenza.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inchiesta sul Cubo Nero: 15 indagati a Firenze, anche l'ex soprintendente Pessina; Cubo nero di Firenze, quindici gli indagati. Tra i nomi ci sono manager, progettisti e archistar: ecco chi sono; Cubo nero, tra gli indagati anche l’ex Soprintendente Pessina; Sanatoria abusi edilizi: quando scegliere il Salva Casa o il condono e vantaggi e svantaggi da confrontare.

SCA annullata: perché l’agibilità non basta a sanare un abuso edilizioAbusi edilizi valutati nel loro insieme, agibilità subordinata alla conformità, autotutela legittima e demolizione obbligatoria: la sentenza chiarisce limiti e responsabilità per proprietari e tecnici ... edilizia.com

Cubo nero di Firenze, sono quindici gli indagati. Le accuse: falso e abuso edilizioNei guai manager e progettisti. Sotto torchio anche Pessina. L’ex soprintendente ha risposto alle domande dei pm e fornito la sua versione. Coinvolti componenti della commissione paesaggio e dirigenti ... msn.com

Sporting Sala Consilina, passo falso a Mantova: playoff già in tasca, ma serve più attenzione in difesa #arillo #calcioa5 #conde #diaz #futsal #giuseppedetta #mantova #sportingsalaconsilina - facebook.com facebook

Sassari, a processo con l’accusa di essere un falso cieco: «Si muove a memoria». Assolto x.com