Legge elettorale il centrodestra presenta il proporzionale con premio | subito scontro Il Pd | Inaccettabile

Il centrodestra ha presentato un nuovo modello di legge elettorale basato sul proporzionale con premio di maggioranza, scatenando subito reazioni contrastanti. Il dibattito si è acceso rapidamente, con confronti serrati tra le forze politiche coinvolte. La discussione si è concentrata sui dettagli, con il rischio di un impasse nel processo di approvazione.

La trattativa, all’ultimo miglio, è stata lunga e delicatissima. Con il rischio di saltare a ogni dettaglio, finanche le firme da apporre al testo. Ma alla fine il centrodestra prova davvero a cambiare la legge elettorale, come aveva fatto capire già a gennaio la stessa Giorgia Meloni, e presenta alla Camera e al Senato una riforma del Rosatellum con l’obiettivo dichiarato di garantire la «governabilità" attraverso un premio, con tetto massimo al 60% degli eletti, che consenta una «maggioranza parlamentare stabile». Le reazioni dell’opposizione e il nodo «stabilicum» Tanto che già qualcuno, tra gli alleati, l’ha ribattezzata «stabilicum». Il testo, una quarantina di pagine e tre articoli, viene respinto come «irricevibile» e «inaccettabile» dal Pd ancora prima di essere formalmente depositato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Legge elettorale, intesa nel centrodestra: proporzionale con premio di maggioranza

Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e Camera

Legge elettorale, il testo della riforma depositato in Parlamento dal centrodestra

#Schlein attacca il testo di #leggeelettorale della maggioranza : inaccettabile, temono il voto - #ELEZIONI2027 #governoMeloni facebook

LEGGE ELETTORALE E DINTORNI Tre concetti semplici. 1) E’ la quarta legge elettorale in 30 anni. Solo in Italia la legge elettorale viene trattata come se fosse un’aliquota dell’Irpef: modificata un anno prima delle elezioni per favorire le convenienze di breve x.com