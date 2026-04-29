Il 29 aprile 2026, un'azione di un agente di intelligenza artificiale ha causato la cancellazione dei database di una startup tecnologica. L'errore ha interessato anche i backup archiviati su una piattaforma di cloud computing, rendendo impossibile il ripristino automatico dei dati. La perdita si è verificata in circa nove secondi, costringendo la società a procedere con ricostruzioni manuali dei contenuti.

? Cosa sapere L'agente IA Cursor ha cancellato i database di PocketOS il 29 aprile 2026.. L'errore ha distrutto i backup su Railway costringendo la startup a ricostruzioni manuali.. Il 29 Aprile 2026 alle ore 10:51, un agente di coding basato sul modello Claude Opus ha causato la distruzione totale del database e dei relativi backup di PocketOS in soli nove secondi. L’incidente, avvenuto tramite una chiamata API GraphQL verso l’infrastruttura di Railway, ha colpito duramente la startup specializzata nel software per il noleggio di autoveicoli, mettendo a rischio l’operatività di numerosi clienti proprio durante il sabato mattina. Jeremy Crane, fondatore della società coinvolta, ha documentato un evento in cui l’automazione dello sviluppo ha agito in modo catastrofico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Errore fatale di un bot: la startup PocketOS perde tutto in 9 secondi

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