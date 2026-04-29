Emissioni nel porto di Taranto Iaia plaude all’iniziativa della Guardia Costiera

Il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia ha espresso apprezzamento per le recenti operazioni della Guardia Costiera volte a monitorare le emissioni nel porto di Taranto. L’iniziativa riguarda controlli e verifiche sulle attività portuali per verificare eventuali infrazioni ambientali. La Guardia Costiera ha condotto ispezioni nelle aree portuali e ha adottato misure per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Tarantini Time Quotidiano Il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, segretario della commissione parlamentare Ecomafie, esprime apprezzamento per le nuove misure adottate dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto per il contenimento delle emissioni odorigene e dei composti organici volatili provenienti dalle navi cisterna operative nello scalo jonico. “Questa iniziativa, fondamentale per il nostro territorio, si propone di migliorare il sistema di controllo delle emissioni in un porto caratterizzato da un’intensa attività di movimentazione di idrocarburi. La sicurezza e la tutela dell’ambiente rappresentano priorità imprescindibili, e le misure adottate dalla Guardia Costiera mostrano un impegno concreto in questa direzione”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Emissioni nel porto di Taranto, Iaia plaude all’iniziativa della Guardia Costiera Notizie correlate Peschereccio rischia di affondare al porto, intervento della guardia costieraL'equipaggio di una motovedetta ha estratto l'acqua dal natante con una pompa barellabile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emissioni delle navi: pubblicato il rapporto 2025 della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova; Emissioni delle navi, controlli serrati nel porto di Genova: 228 ispezioni e 8 fermi nel 2025; Navi ai raggi X: così la Guardia Costiera difende il respiro di Genova; Pubblicato il rapporto 2025 della Capitaneria di Porto di Genova sulle emissioni delle navi. Taranto, nuove regole della Guardia Costiera contro emissioni odorigene e VOC dalle navi cisternaTaranto, nuove misure contro emissioni odorigene e VOC dalle navi cisterna. La Guardia Costiera vara una disciplina condivisa con enti e operatori per rafforzare controlli e prevenzione nel porto. trmtv.it Emissioni odorigene dalle navi cisterna, le nuove misure a TarantoLa Guardia Costiera ha rafforzato la sicurezza, la prevenzione e il contenimento del Composti Organici Volatili provenienti dalle navi che trasportano idrocarburi Nuove direttive per le navi che trasp ... ambienteambienti.com Guardia Costiera, la Nave “Natale De Grazia” fa tappa a Palinuro - facebook.com facebook ROMA: Claudio Baglioni in visita alla Guardia Costiera . x.com