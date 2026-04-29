Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di uscire dall’OPEC dopo più di sessant’anni di adesione, una mossa comunicata dopo aver chiesto liquidità di emergenza alle banche nazionali e aver attivato una linea di credito in dollari con il Tesoro americano, minacciando anche l’utilizzo dello yuan. In soli quaranta giorni, il Paese ha adottato diverse misure economiche che indicano un cambiamento nelle sue strategie energetiche e finanziarie.

In 40 giorni gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto liquidità di salvataggio alle proprie banche, una linea di emergenza in dollari al Tesoro americano agitando la minaccia dello yuan, e ora abbandonano l’OPEC dopo sei decenni. Tre atti dello stesso copione: una potenza che non sa più dove sbattere la testa, mentre il fratello del presidente fa shopping a Londra e la propaganda di Abu Dhabi confeziona il tutto come «riallineamento strategico». La ritirata degli Emirati in tre atti. C’è un modo elegante di raccontare la decisione annunciata via WAM, l’agenzia di Stato emiratina: «Evoluzione policy-driven allineata ai fondamentali di mercato di lungo periodo».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Emirati via dall’Opec: cosa significa e a chi conviene davvero

Notizie correlate

Gli Emirati escono dall’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec e Opec+). E annunciano l’aumento della produzioneCon una decisione storica gli Emirati Arabi hanno annunciato la loro uscita dal gruppo dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e da Opec+, che...

Emirati Arabi fuori da Opec, meno prezzi alti per tutti: cosa può cambiare davvero per l’ItaliaLa decisione a sorpresa degli Emirati Arabi L’uscita degli Emirati Arabi Uniti da Opec e Opec+ può tradursi in una buona notizia per l’Italia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Gli Emirati Arabi Uniti via dall'Opec: Usciamo per il nostro interesse nazionale; Opec, clamoroso strappo degli Emirati: via dall’1 maggio; Petrolio, scossa globale: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’Opec e l’alleanza Opec+. INFOGRAFICA; Petrolio, gli Emirati Arabi escono dall’Opec: valgono il 4% del totale.

Emirati via dall’Opec, l’esperto: Mossa per dominare il mercato nel post-guerra. Prezzi più alti, brutte notizie in arrivoLorenzo Noto (Limes) analizza per Affaritaliani le ragioni dell’uscita degli Emirati dall’Opec e le conseguenze sugli equilibri energetici globali ... affaritaliani.it

Emirati via dall'Opec: cosa significa e a chi conviene davveroIn 40 giorni gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto liquidità di salvataggio alle proprie banche, una linea di emergenza in dollari al Tesoro americano agitando la minaccia dello yuan, e ora abbandonan ... msn.com

La decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall’OPEC, cioè dall’organizzazione dei principali paesi produttori di petrolio, potrebbe mettere in crisi l’OPEC stessa, e forse provocare anche una “guerra dei prezzi” - facebook.com facebook

Gli Emirati Arabi Uniti usciranno dall'Opec, il gruppo che riunisce alcuni dei principali paesi esportatori di petrolio. x.com