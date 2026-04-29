Elezioni a Mandello | Mariani invita Fasoli a un confronto all' americana
Durante le prossime elezioni a Mandello, due ex sindaci del paese, entrambi con un decennio di esperienza alle spalle, si sfideranno in un confronto in stile americano. La sfida tra i due candidati si presenta come un momento di confronto diretto, con l’obiettivo di presentare le proprie proposte e differenze ai cittadini del comune. L’appuntamento è stato annunciato come un momento di discussione pubblico tra i due aspiranti alla guida locale.
Un confronto all'americana tra i due candidati alla poltrona di sindaco. E, non a caso, entrambi già sindaci del paese per dieci anni.Riccardo Mariani, candidato di Casa Comune per Mandello Democratica, rivolge un invito aperto al sindaco uscente Riccardo Fasoli: incontrarsi di persona, davanti.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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