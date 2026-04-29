ELENA SANTARELLI A BELVE | LICENZIATA DAL TG4 DI EMILIO FEDE PER UN MOTIVO

Elena Santarelli è stata licenziata dal TG4, diretto da Emilio Fede. Recentemente, ha partecipato alla trasmissione Belve, dove ha condiviso dettagli sulla sua esperienza e sul motivo del suo allontanamento. Durante l'intervista, l'ex showgirl ha parlato di aspetti personali, tra cui il rapporto con il figlio, e ha espresso alcune critiche nei confronti del sistema Ferragni. La conversazione ha alternato momenti di leggerezza a riflessioni più profonde.

Elena Santarelli regala a Belve una delle interviste più sorprendenti della stagione: leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio, le accuse al sistema Ferragni. Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!” svela divertita la showgirl che prosegue “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ELENA SANTARELLI A BELVE: LICENZIATA DAL TG4 DI EMILIO FEDE PER UN MOTIVO Notizie correlate Elena Santarelli shock su Emilio Fede a Belve: "Licenziata dopo un no a cena"Nel programma Belve, Elena Santarelli racconta un episodio controverso dei suoi inizi in TV: un invito a cena rifiutato che, secondo la sua versione,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Belve 10 - Elena Santarelli - Video; Le scuse di Chiara Ferragni non me le bevo, le anticipazioni di Elena Santarelli a 'Belve'; Elena Santarelli a Belve: Bernardo Corradi? Come marito è da dieci e lode; Gli ospiti di Belve: Romina Power, Sal Da Vinci ed Elena Santarelli. I video in anteprima. Elena Santarelli a Belve: Licenziata per aver rifiutato un invito. La confessione su Belen e PieraccioniElena Santarelli a Belve racconta il licenziamento di Emilio Fede, Le Iene sfumate e il film perso con Leonardo Pieraccioni ... corrieredellosport.it Antonio Zequila: Elena Santarelli a Belve? Ne ignoro l’esistenza. Chi mi chiama Er Mutanda mi fa schifoAntonio Zequila risponde a Fanpage.it dopo l'intervista di Elena Santarelli a Belve: Non la conosco, ignoro la sua esistenza ... fanpage.it “Non la conosco, ignoro la sua esistenza”. Dopo che Elena Santarelli ha rivelato l’origine del nome “Er Mutanda” nell’intervista a Beleve, arriva la risposta di Antonio Zequila: https://fanpa.ge/DABBJ - facebook.com facebook #Belve: la commozione di Francesca Fagnani di fronte al dolore di Elena Santarelli scrive una nuova pagina del programma x.com