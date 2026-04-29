Eithan il ’cane sciolto’ dalla tripla vita | studente rider e cecchino con la mimetica Sospetti su raid ai Pro Pal

Eithan, un giovane iscritto alla facoltà di Architettura, svolgeva anche il ruolo di agente immobiliare e faceva consegne come rider. Durante alcune operazioni, è stato associato a un’attività di vigilanza armata, indagini che lo collegano a episodi di sorveglianza e raid. Le forze dell’ordine stanno verificando i legami tra le sue attività quotidiane e le operazioni contro alcune associazioni criminali.

Roma – Iscritto alla facoltà di Architettura, ma anche agente immobiliare. E con un lavoretto da rider che alla fine l’ha tradito, visto che la busta della società di consegne che si vedeva sul suo scooter Honda era quella per cui lavorava. Ma quando l’altra sera alle 20 la Digos l’ha fermato in viale Marconi dove abita, Eithan Bondì, 21 anni, aveva in casa anche diversi coltelli e altre armi da softair insieme ad alcune bandiere israeliane. E' stato incastrato dalle telecamere il ventunenne accusato di aver sparato con una softair contro due iscritti all'Anpi il 25 aprile al termine del corteo. Attraverso i frame estrapolati dalle numerose...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eithan, il ’cane sciolto’ dalla tripla vita: studente, rider e cecchino con la mimetica. “Sospetti su raid ai Pro Pal” Notizie correlate "Dalla parte giusta". Protesta al porto. Condannati i Pro PalTante le manifestazioni di solidarietà arrivate ai 39 attivisti e attiviste colpiti dal decreto penale di condanna a seguito della manifestazione... Violenze Pro-Pal: dalla Procura di Torino misure cautelari per 18 antagonistiTra i reati contestati: danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.