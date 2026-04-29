Le autorità hanno richiesto un aumento di risorse per il settore dell'edilizia residenziale, sottolineando la necessità di interventi finanziari da parte di Regione, Governo e fondi europei. La richiesta si concentra sulla disponibilità di fondi adeguati per sostenere progetti e sviluppi nel campo delle costruzioni abitative, evidenziando la volontà di rafforzare gli investimenti pubblici e privati nel settore. La questione viene discussa in un contesto di attenzione alle esigenze di sviluppo abitativo.

"Abbiamo bisogno di tante risorse: Regione, Governo anche attraverso finanziamenti europei, devono raggiungere l’obiettivo" La sindaca di Arcola Monica Paganini tira le somme dell’incontro avvenuto con l’assessore regionale Marco Scajola e l’architetto Marco Tognetti amministratore di Arte, passo incontro per muovere i passi verso la risoluzione dei problemi abitativi di Arcola, prima tappa del viaggio nelle palazzine di edilizia residenziale pubblica del territorio. In particolare a Romito, il ’villaggio’ di Via Calesana, per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria agli stabili che contano 60 alloggi e varrà un importo di 2,6 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia residenziale sotto esame: "Abbiamo bisogno di risorse"

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