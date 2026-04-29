Il Tribunale amministrativo del Veneto ha deciso di confermare l'interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa edile situata a Conegliano. La decisione riguarda la sospensione delle attività dell'azienda, che era stata oggetto di procedimenti legali per presunte infiltrazioni mafiose nel settore delle costruzioni. La conferma arriva dopo un'istruttoria portata avanti dalle autorità competenti, che avevano avviato l'istruttoria sulla base di elementi raccolti nel corso delle indagini.

? Cosa sapere Il Tar del Veneto conferma l'interdittiva antimafia contro un'impresa edile di Conegliano.. Il provvedimento riguarda legami tra l'azienda e il clan Farao Marincola di Treviso.. Il Tar del Veneto ha sancito la validità dell’interdittiva antimafia contro un’impresa edile di Conegliano, confermando i sospetti su legami con il clan dei Farao Marincola. La decisione dei giudici amministrativi mette un punto sulla questione sollevata dalla prefettura di Treviso, che aveva individuato un sistema di infiltrazioni volto a riciclare proventi illeciti attraverso l’attività edilizia locale. A parlare sono le carte raccolte dagli inquirenti, che descrivono una realtà dove il confine tra legalità e criminalità organizzata calabrese si è fatto pericolosamente sottile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edilizia e mafia: il Tar conferma il blocco alla ditta di Conegliano

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