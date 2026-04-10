Torino il Tar annulla il veto al subappalto | ditta legata a clan

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha deciso di annullare il veto del Comune di Torino riguardo a un subappalto, in un caso che coinvolge una società collegata a un’indagine della Procura di Roma su un clan camorristico. La sentenza chiarisce i limiti tra l’attività di controllo amministrativo e le decisioni sui subappalti, senza entrare nel merito delle accuse penali. La decisione si basa su questioni di procedura e competenze legali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha emesso una sentenza che definisce i confini tra la vigilanza amministrativa e la gestione dei subappalti, nel caso di un diniego opposto dal Comune di Torino a una società coinvolta in un’indagine della Procura di Roma su un clan camorristico. La vicenda risale al 30 ottobre 2025, quando l’amministrazione torinese bloccò la richiesta di subappalto per il rifacimento degli impianti elettrici in un condominio, motivando il rifiuto con il fatto che il socio di maggioranza dell’impresa richiedente avesse patteggiato una pena per riciclaggio presso il tribunale romano. Tra rigore amministrativo e necessità di approfondimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il Tar annulla il veto al subappalto: ditta legata a clan Spiagge di Posillipo, stop al limite dei 60 ingressi: il Tar annulla le delibere del ComuneAccolti i ricorsi dell’associazione Mare Libero per le spiagge di Posillipo: cancellati il tetto massimo giornaliero, la chiusura alle 17. Mensa scolastica, gara bloccata: ditta esclusa si rivolge al TarL’ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Corciulo, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla...