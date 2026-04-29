Ecco le ’fattorie verticali’ La nuova era delle città

Negli ultimi anni sono nate diverse iniziative di fattorie verticali nelle aree urbane, con l’obiettivo di produrre cibo all’interno delle città. Questi impianti sono costituiti da strutture alte e compatte che sfruttano tecnologie di coltivazione indoor, come l’illuminazione artificiale e il riciclo dell’acqua. La diffusione di queste fattorie avviene progressivamente, inserendosi in un processo di trasformazione del modo di concepire l’agricoltura in ambienti densamente popolati.

Il futuro non arriva all’improvviso. Cresce in silenzio, tra esperimenti, idee e piccoli cambiamenti che, giorno dopo giorno, trasformano il modo in cui viviamo. È qui che l’ Agenda 2030 prende davvero forma: non solo nei grandi obiettivi, ma nelle innovazioni concrete. In Italia, molte di queste trasformazioni sono già realtà. A Milano, il progetto Forestami punta a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030, contribuendo a ridurre la temperatura urbana fino a 2°C e migliorare la qualità dell’aria. Non è solo un intervento ambientale, ma un nuovo modo di pensare la città. Sempre nelle aree urbane stanno nascendo le fattorie verticali, soprattutto nel Nord Italia: coltivazioni sviluppate in altezza che riducono il consumo d’acqua fino al 90% e permettono di produrre cibo vicino ai centri abitati, limitando trasporti ed emissioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco le ’fattorie verticali’. La nuova era delle città Architektka a Polednice. Pohádka, která pohladí vaši duši Notizie correlate Kim cambia volto alla Corea del Nord: nuova polizia e basi militari nascoste tra le “fattorie”La Corea del Nord accelera su più fronti, tra il rafforzamento della sicurezza interna, dell’apparato militare e dei suoi confini. La rete delle ’Fattorie didattiche’. Tutti a scuola nelle aziende agricoleA scuola fra campi e trattori, animali e verde: nasce la rete delle “Fattorie didattiche” del Parco Adda Nord.