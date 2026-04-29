EasyJet e EasyJet Holidays hanno annunciato che, per la stagione estiva del 2026, non applicheranno alcun supplemento carburante sui voli e sui pacchetti vacanze. La compagnia ha specificato che non ci saranno rincari nascosti legati alle oscillazioni del mercato energetico, consentendo ai clienti di pianificare le proprie ferie senza sorprese sui costi aggiuntivi. La decisione mira a garantire maggiore trasparenza e prevedibilità nelle tariffe.

Nessun rincaro nascosto legato alle fluttuazioni del mercato energetico. In vista della stagione estiva 2026, EasyJet ed EasyJet holidays hanno annunciato ufficialmente che non applicheranno alcun supplemento carburante sui propri voli e sui pacchetti vacanze. Una decisione che punta a garantire prezzi certi e competitivi ai viaggiatori, mantenendo un approccio basato sulla massima trasparenza tariffaria. Nessun costo aggiuntivo per le prenotazioni. La compagnia aerea low cost e il suo tour operator hanno confermato che l’assenza di supplementi riguarderà sia le prenotazioni già effettuate sia quelle che verranno completate in futuro. Non ci sarà quindi alcuna spesa extra a carico dei passeggeri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - EasyJet blocca i rincari, nessun supplemento carburante per l’estate 2026: “Vogliamo permettere ai clienti di pianificare senza sorprese”

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