È morto Sergio Longoni patron del colosso DF Sport Specialist

Da leccotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Longoni, fondatore e figura di spicco della catena di negozi di articoli sportivi, è deceduto all'età di 83 anni. Nato e cresciuto nella Brianza lecchese, ha dedicato la vita a sviluppare un’azienda che si è affermata nel settore degli articoli sportivi. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per molti appassionati di montagna e sport, creando anche un senso di comunità tra clienti e collaboratori.

Sergio Longoni si è spento oggi, mercoledì 29 aprile, all'età di 83 anni. Uomo radicato nella sua Brianza lecchese fino al midollo, era riuscito nel corso di una vita intera a costruire qualcosa di più di un'impresa: un immaginario condiviso, fatto di montagna, sport e comunità, che ha lasciato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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