È morto Sergio Longoni patron del colosso DF Sport Specialist

È deceduto oggi a 83 anni Sergio Longoni, noto come patron del gruppo DF Sport Specialist. Originario della Brianza lecchese, Longoni aveva dedicato la vita alla crescita dell’azienda e al coinvolgimento della comunità locale. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente, e si è spento dopo aver contribuito a creare un’immagine forte legata a montagna, sport e solidarietà. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e clienti.

Sergio Longoni si è spento oggi, mercoledì 29 aprile, all'età di 83 anni. Uomo radicato nella sua Brianza lecchese fino al midollo, era riuscito nel corso di una vita intera a costruire qualcosa di più di un'impresa: un immaginario condiviso, fatto di montagna, sport e comunità, che ha lasciato.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Climb up & Fly down", una serata con l’alpinista Marco Milanese a Df Sport Specialist Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È morto Sergio Longoni, l'imprenditore che amava la montagna; Addio all’imprenditore Sergio Longoni, un nome per lo sport in tutta la Brianza; Addio all’imprenditore Sergio Longoni: una vita per lo sport; È morto Sergio Longoni, patron del colosso DF Sport Specialist. È morto Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist. Una vita tra impresa, montagna e territorio in Brianza.È morto Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist. Una vita tra impresa, montagna e territorio in Brianza. monza-news.it È morto Sergio Longoni, patron del colosso DF Sport SpecialistAveva 83 anni. Nato e cresciuto a Barzanò, aveva trasformato la passione per la montagna in un'impresa che conta oggi 18 punti vendita tra Lombardia, Emilia Romagna e Svizzera. Fondò anche le celebri ... leccotoday.it AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Sergio Longoni, grande imprenditore brianzolo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e in particolare alla montagna con passione e genialità, rendendo il suo nome popolare in tutta Italia. - facebook.com facebook