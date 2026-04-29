È morto Sergio Longoni patron del colosso DF Sport Specialist

Da leccotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto oggi a 83 anni Sergio Longoni, noto come patron del gruppo DF Sport Specialist. Originario della Brianza lecchese, Longoni aveva dedicato la vita alla crescita dell’azienda e al coinvolgimento della comunità locale. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente, e si è spento dopo aver contribuito a creare un’immagine forte legata a montagna, sport e solidarietà. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e clienti.

Sergio Longoni si è spento oggi, mercoledì 29 aprile, all'età di 83 anni. Uomo radicato nella sua Brianza lecchese fino al midollo, era riuscito nel corso di una vita intera a costruire qualcosa di più di un'impresa: un immaginario condiviso, fatto di montagna, sport e comunità, che ha lasciato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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