Due cani di grossa taglia in fuga a San Leone | allarme sui social

Due cani di grossa taglia sono stati segnalati in fuga nel tratto tra il lungomare e viale dei Giardini a San Leone. Secondo le testimonianze condivise sui social, si pensa che possano essere pitbull o razze simili. La presenza degli animali ha generato allarme tra i residenti e frequentatori della zona. Non ci sono ancora informazioni sulle eventuali iniziative intraprese dalle autorità per recuperarli.

Due cani di grossa taglia, probabilmente pitbull o simili, si aggirano in fuga tra il lungomare e viale dei Giardini a San Leone. Sui social si moltiplicano i messaggi di allarme da parte dei cittadini che li hanno avvistati. Entrambi gli animali, femmine, hanno il collare e uno dei due ha ancora.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Cani di grossa taglia in cabina, ITA Airways pensa al benessere degli animaliNon lasciare per giorni, settimane o mesi il proprio cane è un modo di fare diffuso. Cani in aereo, in cabina anche gli animali domestici di grossa taglia: il servizio Ita, come funziona(Adnkronos) – Ita Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali.