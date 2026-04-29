Dritto contro un muro Anziano perde la vita

Un incidente ha causato la morte di un uomo di mezza età. L’auto, dopo aver sbandato, ha invaso la corsia opposta senza incontrare altri veicoli, e si è schiantata contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’anziano non è riuscito a salvarsi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

La sbandata, l’invasione della corsia opposta su cui fortunatamente non viaggiava nessuno, poi lo schianto contro un muro. Accasciato sul volante del furgone, Massimo Gerolamo Sala, 73 anni, di Calco. Quando i soccorritori di Areu sono arrivati, il suo cuore non batteva già più. L’incidente è successo l’altra notte, intorno a mezzanotte, a Calco, lungo la Statale Briantea 342 Como – Bergamo. Massimo, che guidava il suo vecchio Fiat Scudo prima serie, probabilmente è stato stroncato da un malore, in seguito ai problemi cardiaci di cui soffriva. Dopo essere stato rianimato, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, all’Alessandro Manzoni di Lecco, dove è morto poco dopo il suo ricovero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dritto contro un muro. Anziano perde la vita The bullied man turned out to be a martial arts genius, the beauties love him crazy!#cdrama Notizie correlate Anziano perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muroFOIANO DELLA CHIANA – Nel primo pomeriggio di oggi (2 aprile) una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, è intervenuta per un... Statale 113, Caronia: incidente mortale, 57enne perde la vita contro un muro di contenimento. Indagini in corso.Un incidente stradale ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, questo sabato lungo la Statale 113 nei pressi di Caronia, in provincia di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dritto contro un muro. Anziano perde la vita; Migranti, sui rimpatri la maggioranza tira dritto, ma è muro delle opposizioni contro il decreto-sicurezza; 81° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo; Il Colle spalle al muro sul dl Sicurezza: la strada rischiosa della firma di due testi. Dritto contro un muro. Anziano perde la vitaLa sbandata, l’invasione della corsia opposta su cui fortunatamente non viaggiava nessuno, poi lo schianto contro un muro. Accasciato ... ilgiorno.it evade, scappa dai carabinieri e finisce contro un muro, 23enne in manettePOMIGLIANO D’ARCO. Evade, scappa dai carabinieri e finisce contro un muro. Non ha la patente, 23enne in manette Davanti ad un giudice dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, gui ... laprovinciaonline.info Torna l'autobus 389 che da piazza Indipendenza a Palermo arriva dritto a Monreale: ecco il nuovo percorso. ' https://www.balarm.it/NfYU - facebook.com facebook L’abbraccio tra Lucia e papà Antonio arriva dritto al cuore #GFVIP x.com