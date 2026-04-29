Due incidenti si sono verificati ieri sulla carreggiata sud dell’autostrada A14 a Fano, a circa un chilometro di distanza uno dall’altro. Il primo coinvolgeva due Tir, causando un urto tra i camion. Nel secondo episodio, si è verificata una collisione con un veicolo che ha provocato la morte di numerosi polli trasportati. La carreggiata è rimasta chiusa per circa mezz’ora, creando disagi nel traffico.

FANO Mezz’ora di fuoco sulla carreggiata Sud dell’A14, a Fano, dove ieri si sono succeduti due incidenti stradali a circa un chilometro di distanza l’uno dall’altro. Poi lunghi incolonnamenti e lunghe attese. Il bilancio è di due feriti, trasportati entrambi in ospedale a bordo di ambulanze. Molta apprensione per un autotrasportatore jesino di 45 anni, che viaggiava con un carico di pollame. Carreggiata Sud chiusa 2 ore Al volante di un autotreno, il camionista è stato coinvolto in un tamponamento a tre, ieri alle 13.30 circa. La violenza dell’urto ha deformato la cabina al punto tale che l’autotrasportatore non riusciva a uscirne. È dunque rimasto intrappolato e per toglierlo da lì dentro è stato necessario chiamare i vigili del fuoco, che dispongono delle attrezzature adatte in caso di simili interventi.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Doppia emergenza sull'autostrada A14: urto tra Tir, strage di polli. Ecco cosa è successo

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