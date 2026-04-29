Dopo il siluramento Venezi contattacca

Dopo la revoca della nomina, il rappresentante dell’organizzazione ha accusato l’istituzione di aver agito senza rispettare le procedure previste. La questione è ora al centro di un possibile procedimento legale, che coinvolge aspetti relativi al diritto del lavoro, alla tutela dell’immagine professionale e alla validità dei contratti firmati. La vicenda ha suscitato reazioni da vari fronti, con la direttrice che ha annunciato la volontà di tutelare i propri diritti.

Nomine La reazione della ex direttrice affidata ai legali. Le minacce social contro i lavoratori del teatro La Fenice, la denuncia delle Rsu Nomine La reazione della ex direttrice affidata ai legali. Le minacce social contro i lavoratori del teatro La Fenice, la denuncia delle Rsu Il licenziamento della direttrice dalla Fenice rischia di sfociare in una vera e propria battaglia legale, con profili che intrecciano diritto del lavoro, tutela dell’immagine professionale e validità contrattuale. Venezi considera la risoluzione unilaterale del contratto di direttore musicale da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi priva di motivazione, che avrebbe procurato anche un danno alla sua immagine pubblica e alla sua professionalità.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dopo il siluramento, Venezi contattacca Notizie correlate Il siluramento in diretta della nave iraniana GUARDALa nave da guerra iraniana Iris Dena è stata silurata da un sottomarino americano mentre stava navigando a 25 miglia dalle coste dello Sri Lanka,... Epstein files, la base Maga si rivolta contro Bondi e Trump studia il siluramentoDonald Trump è sempre più deluso della gestione del dipartimento di Giustizia da parte di Pam Bondi, in particolare per la questione degli Epstein... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il caso tra Venezi e il teatro La Fenice imbarazza il governo: Meloni non c’entra. Il caso tra Venezi e il teatro La Fenice imbarazza il governo: Meloni non c’entraÈ polemica politica sul siluramento di Beatrice Venezi, direttrice del Teatro La Fenice di Venezia, da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi, dopo che Venezi in una intervista al quotidiano arge ... secondopianonews.it Il governo dei dietrofront: tutte le crepe nel sistema MeloniGiù il sipario, mes amies. Dopo mesi di tenuta davanti alla veemente protesta degli orchestrali, il governo ha ‘mollato’ Beatrice Venezi. Palazzo Chigi smentisce qualsiasi coinvolgimento di Giorgia Me ... msn.com