Il siluramento in diretta della nave iraniana GUARDA

Una nave da guerra iraniana, la Iris Dena, è stata silurata da un sottomarino statunitense mentre si trovava a circa 25 miglia dalle coste dello Sri Lanka nell'Oceano Indiano. L'incidente si è verificato in mare aperto e si è concluso con l'affondamento della nave iraniana, senza che siano stati segnalati altri dettagli sui danni o sulle conseguenze immediate.

La nave da guerra iraniana Iris Dena è stata silurata da un sottomarino americano mentre stava navigando a 25 miglia dalle coste dello Sri Lanka, nell'Oceano Indiano. I marinai statunitensi hanno ripreso dal periscopio il momento in cui è stata colpita.