Dopo i furti nel porticciolo parte la raccolta fondi a sostegno del Circolo della vela

Dopo una serie di furti avvenuti nel porticciolo di Brindisi, è stata avviata una raccolta fondi online per sostenere i giovani del Circolo della vela. I ragazzi si preparano a partire per Camerota, in provincia di Salerno, dove parteciperanno alle selezioni per il campionato italiano. La raccolta mira a coprire le spese legate alla trasferta e alle attività sportive del gruppo.

BRINDISI - Serie di furti nel porticciolo Marina di Brindisi, parte la gara di solidarietà. Al via una raccolta fondi online a sostegno dei ragazzi del Circolo della vela, che dovrebbero partire a breve per Camerota (Salerno) in vista delle selezioni di accesso al campionato italiano.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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