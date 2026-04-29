Domani l' ultimo saluto a Martino Debiasi

Domani, a Meano, si terrà l’ultimo saluto a Martino Debiasi. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della comunità e ha suscitato grande dolore tra i residenti. La tragedia ha colpito duramente il territorio di Trento e del Trentino, lasciando un segno profondo tra chi conosceva Debiasi. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, e molte persone sono attese per rendere omaggio alla vittima.

Domani, giovedì 30 aprile, sarà il giorno più duro per la comunità di Meano. E forse non solo per quest’ultima, ma anche per tutta Trento, addirittura per tutto il Trentino: perché la tragedia di Martino Debiasi ha travolto tutto il territorio con una violenza inaudita. Un fatto che lascia.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Domani l'ultimo saluto a Marika Mascherona e Alberto De MaronLa maestra di sci 28enne di Bormio e il 25enne di Grosotto dipendente A2A uniti dalla passione per la montagna e travolti da una valanga nella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ?Domani l'ultimo saluto a Martino Debiasi: dove e a che ora si svolgerà; Giovedì a Meano i funerali di Martino Debiasi; Meano e il Trentino in lutto per Martino Debiasi: raccolta fondi per Sara e il figlio piccolo, giovedì il funerale; Un drappo nero a palazzo Geremia per ricordare Debiasi. Domani i funerali a Meano. Giovedì a Meano i funerali di Martino DebiasiL'ultimo saluto al giovane tragicamente scomparso nella chiesa del suo paese. Intanto verrà avviata una raccolta fondi per la famiglia ... rainews.it Travolto e ucciso dal trattore: il comandante Debiasi muore a 30 anni, lascia un bimboMeano, incidente nei campi: muore a 30 anni Martino Debiasi, comunità in lutto e raccolta fondi per la famiglia. nordest24.it La morte di Martino Debiasi: questa sera è stato osservato un minuto di silenzio in consiglio comunale a Trento. Domani, nel giorno del funerale, Comune listato a lutto. Intanto avviata una raccolta fondi per aiutare la moglie e il bimbo di 10 mesi - facebook.com facebook Meano, incidente nei campi: muore a 30 anni Martino Debiasi, comunità in lutto e raccolta fondi per la famiglia. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com